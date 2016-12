Referendum, presidente Anpi: "Obbrobrio, c'è solo il no"

Secco "no" del presidente dell'Anpi, Carlo Smuraglia, alla riforma istituzionale su cui verterà il referendum di ottobre: "E' un obbrobrio dal punto di vista della democrazia ed è scritta male tecnicamente. Cos'altro possiamo fare se non dire no?". Il numero uno dell'associazione dei partigiani ha poi aggiunto: "Tolgono potere di rappresentanza ed esercizio alla sovranità. Siamo obbligati a impegnarci perché la Costituzione non venga stravolta".