Referendum, pg Cassazione: ok quesito unico, Codacons non ha titolo

"Il quesito referendario del 4 dicembre è del tutto aderente alla normativa prevista e non meritano di essere assecondati i motivi di chi lo contesta". Lo ha detto il procuratore generale della Cassazione Roberto Fuzio, chiedendo di respingere il ricorso del Codacons contro il via libera dato dall'ufficio del referendum. "In base al suo statuto, il Codacons agisce in rappresentanza di consumatori e utenti, non degli elettori", ha aggiunto.