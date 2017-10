Referendum per l'autonomia, Toti: da Martina appello all'astensione

"Ma è normale che un ministro della Repubblica, Maurizio Martina, faccia appelli per non andare a votare? A me sembra deleterio, specie di questi tempi di astensione elevata, che un rappresentante delle istituzioni chieda agli elettori di non esprimere il proprio parere". Lo afferma il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando il tweet del ministro delle Politiche agricole che parlava di "astensione consapevole al referendum".