Referendum per l'autonomia, alle 12 affluenza in Lombardia al 10,06%

In Lombardia per il referendum sull'autonomia alle 12 hanno votato 492.061 elettori, il 10,06% del totale. L'affluenza più bassa è stata registrata nella città metropolitana di Milano, con 85.808 votanti, pari al 3,49%. In Veneto ha invece votato il 21,1% degli aventi diritto. "A prescindere da tutto, se alcuni milioni di persone ci daranno il mandato, noi da domani tratteremo col governo centrale", ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini.