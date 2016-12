Referendum, Parisi: "Se vince il no, Renzi costretto a dimettersi"

"Penso che Renzi si dovrà dimettere in caso di vittoria del no: ha caricato talmente tanto il referendum che per coerenza dovrebbe lasciare, perché sarebbe troppo debole". Lo ha detto Stefano Parisi in vista del voto del 4 dicembre. "E' stato proprio Renzi - ha sottolineato Parisi - a trasformare il referendum in un quesito su di lui ed ora è troppo tardi. Ha sbagliato, perché avremmo dovuto votare con più serenità".