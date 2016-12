Referendum, Padoan: Banche a rischio? Non c'è fragilità sistema

L'articolo pubblicato dal Financial Times sulle otto banche italiane a rischio in caso di vittoria del "No" al referendum costituzionale "parte da un assunto sbagliato, perché il sistema bancario italiano nel complesso è solido". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, precisando che, nel caso in cui prevalesse il "No", "sui mercati ci sarà più sfiducia e quindi sarà più difficile raccogliere capitali".