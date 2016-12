Referendum, Monti denuncia "voto di scambio costituzionale"

"Questa riforma non mi piace, si constata per la prima volta in Italia un passaggio dal voto di scambio politico al "voto di scambio costituzionale". Lo ha affermato l'ex premier, Mario Monti, sul referendum del 4 dicembre. "La riforma cala i costi della politica? Per me i veri costi sono quelli delle decisioni politiche prese considerando solo il consenso che portano", ha aggiunto il senatore a vita.