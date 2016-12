Referendum, Meloni: "Seppelliremo Renzi sotto una valanga di No"

"Il 4 dicembre seppelliremo Renzi con una valanga di No". Giorgia Meloni lo ha detto intervenendo alla manifestazione "#iovotoNo" di Firenze, organizzata dal leader leghista Matteo Salvini. "La Costituzione - ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia - deve aumentare la sovranità degli italiani. Se dopo la vittoria del No si risveglierà un altro Napolitano, sappiate che non ci possiamo permettere il quarto governo non eletto: ci mobiliteremo".