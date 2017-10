Referendum, Meloni: non è stato plebiscito, riforme da fare insieme

"I referendum per l'autonomia non sono stati un plebiscito ma per Fratelli d'Italia il punto è un altro e prescinde dai numeri: in una Nazione che si rispetti le riforme costituzionali si fanno tutti insieme e non a pezzi, per il bene di tutti e non per assecondare l'interesse particolare". Lo afferma il presidente di Fdi, Giorgia Meloni. "Ora lavoriamo insieme per una proposta di riforma dello Stato che coniughi presidenzialismo e federalismo".