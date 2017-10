Referendum, Maroni:voto elettronico ha funzionato in piena sicurezza

"Abbiamo avuto delle criticità dovute alla novità" del voto elettronico, "ma la grande soddisfazione è che sono state tutte risolte e che il sistema ha funzionato in piena sicurezza, i paventati attacchi hacker non si sono visti". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, in una conferenza stampa. "Abbiamo sperimentato il futuro per l'Italia. L'ho già detto al ministro Minniti che per la Lombardia la via del voto è quella".