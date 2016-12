Referendum, M5s: Renzi ha paura come una scrofa ferita

"Renzi ha una paura fottuta del voto del 4 dicembre. Si comporta come una scrofa ferita che attacca chiunque veda. Ormai non argomenta, si dedica all'insulto gratuito e alla menzogna sistematica". Lo si legge sul blog di Beppe Grillo che attacca il premier anche sulla vicenda De Luca. "La Costituzione non è un piatto di fritture", scrivono i 5 Stelle alludendo alla frase pronunciata dal governatore campano in una registrazione.