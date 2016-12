Referendum, la Consulta boccia il ricorso promosso dal Codacons

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Codacons e dall'avvocato Giuseppe Ursini, in proprio, contro gli atti di indizione del Referendum. La Consulta ha ritenuto che i ricorrenti non avessero i requisiti per esercitare l'azione, non essendo "poteri dello Stato" come richiede l'art. 134 della Costituzione.