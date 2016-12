Referendum, la Cassazione: "Inammissibile l'istanza del Codacons"

La Cassazione ha dichiarato "inammissibile" l'istanza presentata dal Codacons all'Ufficio centrale per il referendum, chiedendo la correzione del quesito relativo alla riforme costituzionali. Secondo i giudici, la richiesta dall'associazione aveva un "difetto di legittimazione attiva": il Codacons non era cioè in possesso dei requisiti necessari per presentare l'istanza.