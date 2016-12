Referendum, l'Anpi a Renzi: valuteremo ipotesi faccia a faccia

L'Associazione partigiani replica a Matteo Renzi, che ha proposto di chiudere le polemiche sull'agibilità politica alle feste dell'Unità per i sostenitori del No al referendum costituzionale, attraverso un faccia a faccia tra lo stesso premier e il numero uno dell'Anpi. "Il presidente nazionale dell'Anpi, Carlo Smuraglia, rientrerà in Italia nei prossimi giorni ed esaminerà, con la segreteria nazionale, l'intera situazione".

"Va rilevato, peraltro, - si legge ancora in una nota - che il tema della discussione, ossia le modalità della presenza dell'Anpi nei consueti spazi delle feste dell'Unità, non è stato ancora seriamente affrontato e risolto. L'ipotizzato confronto, a livello nazionale, del tutto anomalo per la sede parziale, per gli interlocutori e per le modalità non definite, non è certamente la soluzione del problema di fondo e verrà comunque valutato nella sua sostanza".