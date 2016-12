Referendum, il partigiano "Eros": "Siamo veri e voteremo No"

"E' chiaro che il ministro Boschi non ha conosciuto i partigiani veri perché i partigiani veri voteranno tutti per il No. Non consentiremo che una dama bellina storpi la Costituzione conquistata con il sangue di migliaia di partigiani". Così il partigiano Umberto Lorenzoni, conosciuto come "Eros", replica alla Boschi che ha detto: "I partigiani veri voteranno Sì". "L'Anpi ha deciso all'unanimità di dire No alla riforma", ha aggiunto "Eros".