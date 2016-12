Referendum, il ministro Boschi: "Il vostro parere è decisivo"

"In questo referendum non si chiede un'opinione, non è consultivo: il vostro parere è deciso per decidere che Paese vogliamo diventare". Così il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, alla festa regionale del Pd Toscano a Pistoia. La Boschi ha quindi sottolineato che "dobbiamo parlare anche a chi non è iscritto al nostro partito e a chi non vota ma è più saggio di quanti votano in un certo modo per tenere il proprio posto".