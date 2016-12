Referendum, Guerini risponde a Di Maio: "Tranquillo, vince il sì"

"Non si avventurino in ipotesi irrealistiche anche perché vince il Sì". Risponde così il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini sulla possibile apertura del M5S a un governo di scopo in caso di vittoria del No al referendum. Guerini bacchetta ulteriormente i grillini: "Ma Di Maio si è parlato con Di Battista che ieri sosteneva cose diverse?".