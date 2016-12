Referendum, Grillo: "Non ho dubbi, vincerà il No"

"Non ho dubbi, al referendum vincerà il No". Beppe Grillo ne è sicuro e lo afferma mentre esce dal suo hotel di Roma dopo giorni fitti di incontri e consultazioni con gli esponenti del M5s. E spiega: "Leggete il Financial Times e vedete chi vince. Io la penso come il Financial, perché siamo in mano a dei bluffisti, dei giocatori d'azzardo".