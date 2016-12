Referendum, Grillo lancia il No Tour in tutta Italia

Beppe Grillo annuncia dal blog la nuova iniziativa del Movimento per difendere le ragioni del No al referendum: si tratta del lancio del "Treno Tour". Dopo l'apertura ad Aosta, il 10 novembre, le tappe in programma saranno 47, da Nord a Sud, "una per ogni articolo della Costituzione violato dalla schiforma" sottolinea il leader del M5S.

Beppe Grillo difende tenacemente la sua battaglia: "Non ci risparmieremo. Ci muoveremo in treno per tutta Italia. Saremo nei vagoni, nelle stazioni, nelle piazze, nei bar per incontrare i cittadini". Quindi un appello ai militanti e non solo: "Non possiamo fermarci, non posso fermarmi. Ci sarò anche io. Ci alterneremo con i portavoce e gli attivisti, ci daremo il cambio perchè il viaggio è lungo e avremo bisogno anche di un po' di riposo lungo la via. Dormiremo in ostelli, alberghi o in casa dei semplici cittadini che ci accoglieranno". Il tour sbarcherà a Roma, il 26 novembre, con un evento chiamato "Cammino per la Costituzione" che si concluderà simbolicamente davanti alla Bocca della Verità, mentre il gran finale è previsto per il 2 dicembre a Torino con un comizio in Piazza San Carlo.