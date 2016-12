Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 1 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 2 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 3 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 4 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 5 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 6 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 7 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 8 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 9 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 10 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 11 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 12 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 13 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 14 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 15 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 16 di 17 Ansa Ansa Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale 17 di 17 Facebook Facebook Roma, la marcia del Movimento Cinque Stelle per dire no alla riforma costituzionale leggi dopo slideshow ingrandisci

La manifestazione - Alla grande camminata per il no a Roma partecipa tutto il Movimento: Beppe Grillo, i parlamentari con in testa il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, la sindaca di Roma, Virginia Raggi con al suo fianco buona parte della giunta capitolina. Presenti anche Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Manlio Di Stefano e Vito Crimi. A tutti i partecipanti è stato chiesto di portare un simbolo tricolore "una bandiera, una fascia, un braccialetto".



Un no detto "con il cuore" - Beppe Grillo alla guida il corteo per le strade di Roma regge un palloncino a forma di cuore con attaccati dei fili tricolori e spiega: "Perche tengo in mano un cuore? Noi siamo di cuore siamo sentimentali noi facciamo una battaglia contro chi non prova emozioni".



In difesa della Costituzione - Dalla testa del corteo il leader del Movimento risponde ai giornalisti: "State parlando di cose che non conoscete e che non conosce la maggior parte della gente. La Costituzione era fruibile da gente normale, poco istruita. E' diventata incomprensibile. Lo sappiamo tutti che alcuni modifiche vanno fatte ma questi travestiti morali non possono nemmeno avvicinarsi alla Costituzione".



Episodio divertente - Siparietto simpatico durante la marcia. Mentre i manifestanti stavano percorrendo via Ostiense durante la camminata per il no, il leader pentastellato è scivolato per poi rialzarsi subito dopo. Sorridendo Grillo ha detto "Chi è che le deve mettere a posto?". Ha poi ironizzato sulle strade dissestate.