Referendum, Grillo contro Padoan: "Falsifica i dati sulla crescita"

"Falsificano i dati sulla crescita per fare campagna elettorale per il referendum costituzionale. Non è possibile fidarsi di questa gente". E' l'ennesimo attacco del Movimento Cinquestelle contro il governo. In un post sul blog di Beppe Grillo si accusa Renzi di aver "dato mandato a Padoan di forzare la mano sulle previsioni", così "i dati sulla crescita si gonfiano dello 0,4% e magicamente il governo trova i soldi per elargire le solite mancette".