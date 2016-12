Referendum, Grasso: "Abbassare toni, rischio è dilaniare Paese"

La campagna politica per il referendum costituzionale "con questi toni così alti rischia di dividere, separare, dilaniare il Paese". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, a margine della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea in corso in Lussemburgo. "Ottobre è lontano, non ci possiamo permettere questo. Invito tutti ad abbassare i toni e a parlare dei temi concreti della riforma", ha aggiunto.