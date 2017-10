Referendum, governatore Maroni: "Affluenza oltre il 40%, i sì 95%"

"Soddisfazione per l'affluenza" al referendum per l'autonomia della Lombardia è stata espressa dal governatore Roberto Maroni. "La proiezione è superiore al 40%", ha aggiunto, spiegando: "Non faccio la competizione con Zaia, non mi interessa la percentuale, sono contento che ci abbia superato, ora possiamo unire le forze per la battaglia del secolo". Nelle proiezioni "oltre il 95% dei cittadini ha detto sì, il 3% no. Non esulto, sono felice".