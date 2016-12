Referendum, Errani: "Pd ascolti anche le ragioni del No"

Dopo le parole di Errani, il dibattito sul referendum continua a tenere banco. Per Sinistra Italiana è Nicola Fratoianni a parlare: "Nonostante le fantasiose argomentazioni del fronte del Si che lancia patetiche patenti di conservatorismo, gli italiani possono verificare che non siamo conservatori: anche noi, che inviteremo gli italiani a votare no nel prossimo autunno, vogliamo il superamento del bicameralismo e la riduzione dei parlamentari". "La vittoria del no - conclude Fratoianni - serve da una parte a bloccare una pessima riforma che stravolge la nostra bella Costituzione, e dall'altra a cambiare l'Italicum: una legge elettorale sbagliata, pericolosa, distorsiva della democrazia".



Dalle fila della minoranza del Partito Democratico si leva la voce di Davide Zoggia che dice: "Se ci sarà un impegno formale a una revisione delle legge elettorale voterò sì, se invece questo impegno non ci sarà voterò no". L'esponente dem non usa mezzi termini e chiede espressamente modifiche sostanziali all'Italicum senza le quali, annuncia, tutta la sinistra dem voterà contro le riforme istituzionali al referendum del prossimo autunno.



Gianfranco Librandi, deputato di Scelta civica, affida a una nota la posizione del suo partito: "Il 'Sì' al referendum deve guardare al merito della riforma costituzionale, non alle polemiche interne ai partiti o tra i partiti stessi. Solo così, infatti, possiamo dare agli italiani la dimostrazione che questa riforma punta a innovare e a rendere il Paese più competitivo e affidabile. E' ora di dire basta alle risse che offuscano i contenuti".