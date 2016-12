Referendum, Di Maio: "Se vince il no dovrà intervenire Mattarella"

"Penso che, se dovesse vincere il no al referendum costituzionale, il presidente della Repubblica avrà un ruolo fondamentale". Lo dichiara Luigi di Maio a "In mezz'ora". "Non voglio tirarlo per la giacchetta - aggiunge l'esponente M5s - ma il suo sarà un ruolo importante. Mi auguro che intervenga e indichi agli italiani con quale legge elettorale si dovrà procedere perché al Senato c'è l'Italicum mentre alla Camera il Consultellum".