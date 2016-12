Referendum, Di Maio (M5s): se vince il No chiederemo subito il voto

"Se vincerà il No immagino che non ci sarà più il governo Renzi e che il presidente della Repubblica chiederà alle forze politiche cosa vogliano fare. Noi diremo che vogliamo andare alle elezioni il prima possibile". Lo ha annunciato Luigi Di Maio del M5s. In caso vinca il No, "non c'è alcuna disponibilità - ha poi ribadito - a un nuovo esecutivo senza andare alle urne".

"La parola del premier non vale nulla in questo referendum. Vede i sondaggi e cambia opinione continuamente. Quella di Renzi non è una campagna referendaria, è un inseguimento continuo dei sondaggi", aggiunge il vicepresidente della Camera.



Sulla stessa lunghezza d'onda il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che afferma: "In un Paese normale, il giorno dopo il risultato se vincono i No, Renzi si dimette e la parola torna agli italiani con qualunque legge elettorale. Se si apre il dibattito su come migliorarla, stiamo lì un altro anno e mezzo finché i parlamentari arrivano a fine mandato. Ci facciano votare con qualunque legge elettorale possibile". "Un governo di scopo non avrebbe mai i voti miei e della Lega", ha aggiunto.