Referendum, Di Maio (M5s): no a governicchi, al voto con Italicum

"Non vogliamo e non ci stiamo ai governicchi. Gli italiani hanno dimostrato di volere andare al voto". Lo dice Luigi Di Maio, deputato M5s e vicepresidente della Camera, dopo la vittoria del No al referendum. "Per noi bisogna tornare il prima possibile alle urne con l'Italicum", sottolinea. Dello stesso parere anche il 5 Stelle Alessandro Di Battista: "Noi non vogliamo fare la legge elettorale con nessuno. Andiamo al voto così".