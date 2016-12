Referendum, Di Maio a Salvini: niente accozzaglie per votare no

"No alle accozzaglie fra sigle e capi di partito, sì a un fronte popolare" fra la gente alle urne per votare No al referendum costituzionale. Così Luigi Di Maio (M5S) commenta l'idea del leghista Matteo Salvini di una manifestazione congiunta. "I fronti popolari li fa il popolo italiano - insiste Di Maio - noi siamo l'unica forza politica che sempre ha detto no a questa riforma e la campagna referendaria la facciamo come M5S".