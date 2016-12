Referendum, Delrio: "Uscita dallʼeuro se vince il No è irrealistica"

"L'Italia rischia di uscire dall'euro se vince il No? Mi sembra una prospettiva francamente poco realistica". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio parlando del referendum costituzionale. "Se vince il No - aggiunge - si apre un periodo di instabilità politica, ma per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica capace e saggio, quindi l'Italia non deve avere paura del suo futuro e i cittadini devono scegliere liberamente".