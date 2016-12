Referendum, D'Alema: "Per il 'Sì' il rischio è di essere travolto"

Secondo Massimo D'Alema, in vista del referendum del 4 dicembre "il rischio è veramente che il 'Sì' venga non superato ma travolto. Io mi accontento di quello". Lo ha detto a margine di una manifestazione a Firenze. "La vittoria del 'No' riapre una speranza per la sinistra e per il centrosinistra e non fa precipitare il Paese nel caos - ha proseguito -. Evita l'idea di poter dare una spallata e consentirà di fare la riforma elettorale.