Referendum costituzionale, Gentiloni: "Vincerà sì, Renzi resterà"

"Siamo fiduciosi che vinceremo il referendum sulla riforma costituzionale. Renzi non si dimetterà". Lo assicura il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni a un giornalista della Bbc che gli chiedeva la conferma delle dimissioni del premier in caso di sconfitta. Sul referendum interviene anche il ministro Boschi: "Chi dice no merita rispetto, ma ho l'impressione che gli stiano bene le cose come stanno. Con il sì, saremo tutti madri e padri costituenti".