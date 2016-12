Referendum costituzionale, Berlusconi: preparare battaglia per il no

"Dobbiamo organizzarci con gli altri partiti del centrodestra per condurre la battaglia referendaria contro una riforma costituzionale sbagliata e illiberale". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera ai coordinatori regionali di Forza Italia. "In questa battaglia - precisa il leader di Fi - le nostre posizioni potranno in parte coincidere con alcune forze della sinistra e M5s. E' importante però non confondere le nostre posizioni con le loro".