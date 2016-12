5 dicembre 2016 15:06 Referendum, colloquio Renzi-Mattarella al Quirinale: dimissioni del premier "congelate" Il presidente del Consiglio attenderà, come chiesto dal Capo dello Stato, lʼapprovazione della Manovra prima di lasciare lʼincarico di primo ministro

Dopo l'esito del referendum, definito da Matteo Renzi "inequivocabile", giornata piena per il premier, che incontra nel primo pomeriggio il Capo dello Stato, poi, in serata, si reca di nuovo al Colle per un colloquio di mezz'ora con il presidente Mattarella. Le dimissioni del premier sono "congelate" fino all'ok alla legge di Bilancio. Mattarella chiede infatti di "completare tale adempimento".

Il Colle chiede di rinviare le dimissioni fino al varo della legge di Stabilità - E' durato mezz'ora il colloquio al Quirinale in cui il premier Matteo Renzi ha confermato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'intenzione di rassegnare le dimissioni dopo l'esito della consultazione referendaria che ha bocciato le riforme costituzionali. Una decisione che il presidente del Consiglio aveva già annunciato nella notte quando ormai il responso delle urne era chiaro ma che formalmente saranno rese ufficiali una volta che si concluderà l'iter in Parlamento della legge di Stabilità.



Alfano: "Legislatura al termine, al voto a febbraio" - La richiesta arrivata dal Quirinale infatti è quella di "soprassedere" per ora alle dimissioni tenendo in considerazione "la necessità di completare l'iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio onde scongiurare i rischi di esercizio provvisorio".



E subito dopo, come ha ipotizzato Angelino Alfano, andare al voto già nel febbraio prossimo. Per il ministro dell'Interno e leader di Ap, infatti, la legislatura ormai "volge al termine" e "fare un nuovo governo è molto difficile". Per Alfano, si può andare al voto con l'Italicum alla Camera e con il consultellum al Senato, e se la Consulta si pronuncia in tempo, si può andare a votare con due consultellum.



Si cerca una via "sprint" per chiudere sulla Manovra - L'intenzione del Capo del governo era quella di lasciare il suo incarico subito. E proprio Renzi ne avrebbe parlato in un primo faccia a faccia con il presidente della Repubblica lunedì mattina in un colloquio informale durato oltre un'ora. Da parte di Mattarella ci sarebbe stata invece la richiesta di formalizzare le dimissioni a conclusione dell'iter della manovra economica. L'obiettivo è quello di chiudere in tempi rapidi, ecco perché per martedì il presidente del Senato Pietro Grasso ha in programma una conferenza dei capigruppo proprio per discutere il percorso "sprint" della legge di Stabilità.