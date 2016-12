Referendum, Celentano "trivella" Renzi: "Errore clamoroso l'invito all'astensione"

"Il fatto che tutti i quotidiani, i Tg e i vari talk show, come ad esempio quello della Gruber, non abbiano voluto dare visibilità ai miei bollettini, vi fa capire fino a che punto i giochi di potere e la totale mancanza di trasparenza". Lo scrive, a proposito del referendum di domenica, Adriano Celentano sul suo blog. Il molleggiato attacca anche Renzi: "Non si è accorto che, trivellando l'opinione pubblica ha cominciato a trivellare se stesso".

M5s diventerà il primo partito - "E qui si spiega il perché, da qui a poche ore il M5S, nonostante la grande perdita del cofondatore Gianroberto Casaleggio, diventerà il primo partito in Italia - prosegue - Purtroppo in tutta questa faccenda (mi riferisco al referendum) c'è un clamoroso errore di fondo fatto dal Governo nel momento in cui dice ai cittadini: "Non andate a votare". Il che, in parole povere, significa: "L'unica opinione che conta non è la vostra, ma la mia".



Lo scrive Adriano Celentano sul suo blog, lamentando una scarsa trasparenza dell'informazione pubblica sull'imminente referendum trivelle, tema sul quale era già intervenuto nei giorni scorsi.