"E' importante che questa riforma si faccia", Pierferdinando Casini a Tgcom24 spiega perchè il 4 dicembre voterà Sì al Referendum costituzionale. "Sono quarant'anni che parliamo di bicamerali, di riforme fallite, come quella che abbiamo fatto nel 2005 con il Centrodestra e che gli elettori hanno bocciato, e di bozze varie. Ora che la riforma c'è facciamola , anche perè in caso contrario tutto il mondo direbbe che siamo i soliti italiani che parlano delle riforme ma poi non le realizzano".

Secondo Casini il Sì rappresenta anche un'importante fattore di stabilità, ma non solo: "Fermerebbe l'avanzata di certe forze politiche come ad esempio il Movimento 5 Stelle. Il più interessato a dimostrare che in Italia non si riesce mai a fare niente e che la politica è irriformabile ha un nome e un cognome: Beppe Grillo".