Referendum, Boschi: non cambieremo la legge elettorale

"No, non cambieremo la legge elettorale. E non e' vero che aumenti il potere del presidente del Consiglio". Il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi risponde cosìa una 'richiesta' avanzata da Eugenio Scalfari che ha legato un suo eventuale cambio di posizione sul referendum ad una correzione della legge elettorale. Poi, incalza: "Invito a chiedere a Di Maio e a Salvini cosa faranno se vince il 'sì' al referendum costituzionale".

Pd primo partito in Italia. "Sicuramente il Pd si è confermato il primo partito in Italia". Tiene a sottolinearlo il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, intervistata da Maria Latella su SkyTg 24. Boschi però aggiunge che è "difficile dare dato nazionale quando si tratta di amministrative". Il ministro ha affermato che "ci sono città come Napoli dove purtroppo siamo andati male e città come Rimini dove abbiamo vinto al primo turno e a Salerno". Boschi conclude che "non è possibile fare una classifica su dove ci dispiacerebbe di più o di meno" perdere ai ballottaggi per le comunali: "ci dispiacerebbe soprattutto per i cittadini in quelle città".



Ora vinciamo i ballottaggi, poi pernsiamo al partito. "L'unico obiettivo è vincere i ballottaggi". Delle scelte sul partito, sui suoi vertici, "ce ne occuperemo dopo il secondo turno all'interno della segreteria nazionale". Così Maria Elena Boschi. "Non so - ha aggiunto - se ci sarà un vicesegretario unico del Pd. Deciderà Renzi". Mentre, in un altro passaggio, ha annunciato che necessita un intervento sul Pd campano, anche alla luce del risultato del primo turno di Napoli, di un profondo cambiamento".



Lanciafiamme? Renzi sa cosa vuole. Commentando le parole del segretario-premier con le quali annunciava il suo ingresso nel Pd con il "lanciafiamme" Boschi ha spiegato: "Renzi ha uno stile molto immediato e rende molto bene quel che vuole fare... Vuol portare un cambiamento nel partito".