Referendum, Boschi: con il No ci rubiamo un altro pezzo di futuro

"La riforma non mette in discussione la prima parte della Costituzione, né i suoi principi fondamentali. Ma occorre cambiare la seconda parte perché abbiamo bisogno di un'Italia più snella". Lo ha detto Maria Elena Boschi, ministro per le Riforme, intervenendo a Cosenza ad un incontro per il Sì al referendum costituzionale. "Dire No fra 15 giorni - ha aggiunto - vuol dire lasciare le cose come stanno. Così però ci rubiamo un altro pezzo di futuro".