Referendum, Boschi: chi parla di altra riforma ha 30 anni insuccessi

"Chi parla di una 'altra riforma' pronta in sei mesi se va male con questa ha alle spalle 30 anni di insuccessi che ci dimostrano che non è vero che bastano sei mesi per fare un'altra riforma costituzionale". Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi parla così intervenendo a una Festa dell'Unità in provincia di Modena. "Non voglio dire che se vince il no c'è il diluvio. Ma non sarà facile avere una nuova opportunità".