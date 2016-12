Referendum, Boschi: anche sviluppo del Paese passa da Sì a riforme

"Chi dice che le riforme non servono al Paese, perché c'è bisogno di lavoro, fa un errore di valutazione in quanto lo sviluppo passa anche dalle riforme". Lo afferma Maria Elena Boschi parlando del referendum costituzionale. "Non possiamo permetterci che accada quello che è successo nel Regno Unito, che qualcuno il giorno dopo dica 'non avevo capito cosa sarebbe successo'. Cerchiamo di capirlo prima", aggiunge il ministro delle Riforme invitando a votare Sì.