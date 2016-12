Referendum, Bersani: se Renzi perde non si deve dimettere ma fare un altro governo

"Se vince il No, Renzi non deve dimettersi semmai farà un altro governo". Parola di Pier Luigi Bersani che consiglia al premier di "non drammatizzare" il voto referendario. L'ex leader del Pd, che suggerisce al governo di presentare una norma che modifichi l'Italicum per evitare di andare contro "un muro" o finire in un "burrone", lancia poi l'allerta sull'onda populista in Europa. "Renzi - spiega - non può non tenerne conto."