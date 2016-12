Referendum, Berlusconi: votate No o Renzi diverrà il vostro padrone

"Stare a casa significa farsi del male, fare del male all'Italia e fare un favore invece a Renzi che per come ha governato non se lo merita di certo". Così Silvio Berlusconi in un video appello su Facebook per il No al referendum. "Domenica prossima - conclude quindi il leader di Forza Italia - avete nelle mani un diritto importante, quello di andare a votare per evitare che Renzi diventi il vostro padrone e il padrone dell'Italia".