Referendum, Berlusconi: "Via Renzi e poi al lavoro per vera riforma"

"Dobbiamo dire un No fermo e chiaro a questa riforma e ciò non significa essere contrari al cambiamento". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando del referendum costituzionale del 4 dicembre. "Noi - ha sottolineato il leader di Forza Italia - vogliamo una riforma autentica. Ma per poterla avere dobbiamo spazzare via il premier Matteo Renzi e rimetterci a lavorare per realizzare una vero cambiamento".