Referendum, Berlusconi ribadisce il suo secco No: "Noi vogliamo una riforma vera"

Silvio Berlusconi prende di nuovo posizione a favore del No al referendum costituzionale. "La battaglia del No ci vede impegnati con convinzione e con determinazione - dice in un messaggio inviato alla 'festa azzurra' a Corato (Bari) -. Nelle prossime settimane in tutta Italia daremo vita a una serie di manifestazioni per spiegare sempre più a fondo le ragioni del nostro impegno, che è per una riforma vera, profonda, radicale delle nostre istituzioni".