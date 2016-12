Referendum, Berlusconi: "In tv per il No, la mia discesa in campo vale almeno il 5%"

"Sarò in televisione nei prossimi 20 giorni per spiegare le ragioni del No. I sondaggi dicono che la mia discesa in campo sul referendum può spostare verso il No dai 5 punti in su". Lo scrive su Facebook il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi riportando alcuni passaggi del suo intervento a Villa Gernetto, nell'incontro con i giovani azzurri.

"Chi non vota fa un favore a Renzi" - "Amici, dovete spiegare a tutti che in questo referendum non c'è il quorum. Chi non va a votare pensando così di bloccare la riforma, fa solo un favore a Renzi e al Pd", sottolinea Berlusconi.



"La nostra riforma costituzionale in 4 punti" - Il leader Fi spiega poi "la nostra riforma costituzionale in quattro punti: 1) Limite alla pressione fiscale inserito in Costituzione, in modo che nessun governo, neppure un governo di sinistra, possa aumentare le tasse oltre un certo limite; 2) Introduzione del vincolo di mandato: chi cambia idea non può tradire gli elettori. Deve dimettersi; 3) Riduzione di oltre la metà del numero dei parlamentari: 300 deputati e 150 senatori sono più che sufficienti; 4) Dare, finalmente, agli italiani il diritto di scegliere direttamente il Capo dello Stato".



"Il nostro programma è meno tasse, meno tasse, meno tasse" - "Il nostro programma ha tre punti principali: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Meno tasse sulle famiglie. Meno tasse sulle imprese. Meno tasse sul lavoro", ribadisce. "Quando siamo stati al governo - ricorda Berlusconi - abbiamo realizzato 36 grandi riforme di sistema senza mai mettere le mani nelle tasche degli italiani".