Referendum, Berlusconi: "Economist non va preso in modo serio"

A Silvio Berlusconi non fa impressione essere dalla parte dell'Economist contro la riforma costituzionale del governo Renzi. Tuttavia, per il leader di Fi, il periodico britannico "va preso sempre in modo non serio", anche per le espressioni "poco eleganti nei confronti dell'Italia". "Il mio No al referendum resta deciso e responsabile, perché questa riforma è inammissibile, inaccettabile e intollerabile", ha poi ribadito.