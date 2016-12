Referendum, Berlusconi contro Confindustria: "Sono aspiranti sudditi, è una riforma pericolosa"

La riforma costituzionale, ha sottolineato il leader di Forza Italia, "porta a un sistema con una sola Camera importante che fa leggi importanti". "In questa Camera c'è un partito che può avere la maggioranza anche solo con il 25, 28%". Renzi diventa il "padrone del partito, del Parlamento e del Paese". "Questo si chiama regime ed è una situazione pericolosa perché va proprio in direzione di un regime".



"In Italia la democrazia è sospesa" - "Il governo Renzi non solo è abusivo ed illegittimo, ma viola l'articolo 1 della Costituzione, che afferma che la sovranità appartiene al popolo". Berlusconi ha ribadito che in Italia "la democrazia è sospesa". "Renzi è stato eletto 10 anni fa sindaco di Firenze con 108 mila voti. Io ho ricevuto, in 20 anni, circa 200 milioni di voti e sono stato mandato casa con una sentenza che lo stesso relatore definì 'una gran mascalzonata'".



"Dopo le amministrative via ai Comitati per il no" - Berlusconi ha parlato anche delle amministrative: "Vincere a Napoli, Milano e Roma è possibile". Poi ha annunciato che subito dopo il voto "apriremo i Comitati per il no al referendum". Dopo aver parlato ad Aversa, Berlusconi si è recato a Caserta per proseguire il tour elettorale.