Referendum, "Bastausi.it" diventa un dominio del Comitato per il No

Quando l'errore si trasforma prima in danno e poi in beffa. Il refuso in questione è proprio quello della lettera diventata della discordia: la missiva inviata agli italiani all'estero da Renzi per invitarli a esprimersi con il Sì alla chiamata elettorale del 4 dicembre sul referendum costituzionale. Nella bufera politica che si è scatenata intorno a questa iniziativa, il Comitato per il No avrebbe avuto la meglio riuscendo a sfruttare il refuso presente in fondo al foglio. Così il sito indicato per trovare le ragioni del Sì, diventato per errore nella stampa bastausi.it, è ora un dominio che reindirizza alla piattaforma del No, Costituzione bene comune.