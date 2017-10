Referendum autonomia, Zaia: governo chiede 2 mln per ordine pubblico

A due giorni dall'apertura dei seggi per il referendum sull'autonomia nuovo scontro tra Veneto e governo, che ha chiesto alla Regione poco più di 2 milioni di euro per i costi di utilizzo della forza pubblica ai seggi. "E' l'ultimo disperato tentativo di impedire ai veneti l'esercizio democratico del voto. Un motivo in più per andare a votare", commenta il governatore Luca Zaia.