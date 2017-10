Referendum autonomia, Martina: soldi delle tasse non sono trattabili

Il dato del Veneto, dove l'affluenza ha rasentato il 60%, "è un mandato degli elettori di cui ho grande rispetto" per aprire una trattativa sull'autonomia ma "per la Lombardia parleremo di una sconfitta, nello specifico di una sconfitta di Maroni". Lo dice a Repubblica il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina aggiungendo che che "le materie fiscali non sono e non possono essere oggetto di trattativa nè con il Veneto nè con la Lombardia".