Referendum autonomia Lombardia e Veneto, seggi aperti

Seggi aperti in Veneto e Lombardia per il referendum consultivo sull'autonomia. Al voto quasi 12 milioni di persone: 7,9 milioni lombardi e poco più di 4 milioni veneti. Chi vota Sì, è d'accordo sulla possibilità che le Regioni ottengano maggiori competenze dal Governo. Per Salvini sarà "un'opportunità trasversale". Dal Pd, Maurizio Martina ha evocato la secessione e la "deriva catalana".